Un ancien de l'OL pour remplacer Pavard au Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Désireux de quitter le Bayern Munich, Benjamin Pavard pousse pour accélérer son départ. Le club allemand songe déjà à un remplaçant pour pallier le probable transfert du Français. Un ancien de l'OL est pisté par les Bavarois.

Malgré son transfert avorté à l'Inter Milan, Benjamin Pavard compte bien quitter le Bayern Munich. Arrivé en 2019 chez le géant bavarois, le champion du monde a remporté tous les trophées possibles et a tout de même disputé 163 matchs, en quatre saisons. Régulièrement titulaire, l'ancien Lillois a cependant été souvent la cible des critiques. Avec le recrutement de Kim Min-jae, le Bayern Munich a sécurisé son axe, aux côtés de Dayot Upamecano et de Matthijs de Ligt. Concernant le côté droit, Benjamin Pavard apprécié moins ce rôle qu'il est capable d'endosser et les Munichois semblent faire confiance à Noussair Mazraoui. Toutefois, le récent vainqueur de la Bundesliga a besoin d'un autre joueur dans la rotation pour le poste de latéral droit, surtout si Pavard quitte le club. Comme le rapporte le journal The Sun, le Bayern pense à Kenny Tete.

Le Bayern pense à Kenny Tete pour remplacer Pavard

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kenny Tete (@kennytete)

Benjamin Pavard est annoncé très proche de rejoindre Manchester United. Les Red Devils veulent définitivement remplacer Harry Maguire et Pavard pourrait être le choix des Anglais. Le Bayern Munich doit donc songer à recruter un joueur pour remplacer l'international français (49 sélections). Et il se pourrait que Kenny Tete soit le joueur idéal. L'ancien latéral de l'OL n'a pas laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters lyonnais. Pourtant, le Bayern apprécie le profil du joueur qui évolue aujourd'hui à Fulham. Les Cottagers sortent d'une très bonne saison en Premier League, tout comme le Néerlandais qui a été l'une des révélations de la formation dirigée par Marco Silva. Kenny Tete sera assurément une piste sérieuse pour les Allemands si Pavard quitte réellement le Bayern Munich.