Tuchel fait tout pour se faire virer du Bayern

Thomas Tuchel est en grand danger au Bayern Munich. Ses relations avec sa direction sont exécrables et il se dit que son départ est plus proche que prévu. En plus, il n'aide pas son cas.

Le Bayern Munich compte sur Thomas Tuchel pour finir la saison du mieux possible. Mais en Bundesliga, les Bavarois ne convainquent pas grand-monde. Pour ne rien arranger, des tensions existent entre l'entraineur allemand et sa direction. Ses méthodes ne font pas l'unanimité et il se dit qu'un départ arrangerait toutes les parties. S'il quittait le navire, l'ancien entraineur du PSG ne manquera pas de propositions. Et l'un de ses rêves est de travailler en Espagne. Cela tombe bien, Xavi quittera lui officiellement le Barça à la fin de cet exercice.

Thomas Tuchel provoque publiquement le Bayern

Dans des propos rapportés par Sky Germany, Thomas Tuchel a en effet réitéré sa volonté d'aller entrainer de l'autre côté des Pyrénées. Pas de quoi apaiser la situation avec le Bayern, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. « Partir à l'étranger me plairait à nouveau. L'Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d'après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j’ai vite l’impression que vous interagissez avec la personne », a notamment indiqué le natif de Krumbach, qui se projette donc déjà sur un nouveau projet. Ses prochaines sorties avec le Bayern, deuxième de Bundesliga derrière le Bayer, seront scrutées avec attention mais nul doute que ce genre de sorties tendront un peu plus une direction déjà dubitative à son égard. Concernant les fans du Barça, ils pourront eux se dire qu'un des meilleurs entraineurs d'Europe est prêt à reprendre le flambeau.