Sadio Mané réclame un deuxième round au Bayern

Décevant pour sa première saison au Bayern Munich, Sadio Mané est annoncé sur le départ. Certaines sources envisagent un retour en Angleterre pour l’ancien joueur de Liverpool. Mais en réalité, l’international sénégalais n’a aucune intention de partir cet été.

C’est un Sadio Mané méconnaissable qui a posé ses valises en Allemagne l’été dernier. Recruté pour environ 40 millions d’euros bonus compris, l’attaquant du Bayern Munich n’a jamais répondu aux attentes de ses dirigeants. La saison se termine et les Bavarois attendent toujours de le voir à son meilleur niveau. Celui affiché pendant plusieurs années sous les ordres de Jürgen Klopp à Liverpool. Reste à savoir pourquoi l’ancien Red a tant de mal à s’adapter.

Une chose est sûre, c’est que l’altercation avec Leroy Sané n’a rien arrangé. En avril dernier, après la défaite contre Manchester City (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Sadio Mané s’en était pris physiquement à son coéquipier. Autant dire que les rumeurs de départ se multiplient depuis cet incident. Cette semaine encore, Sky Germany envisage son retour en Angleterre. Le média croit savoir que Manchester United, grand rival de Liverpool, et Newcastle aimeraient le relancer la saison prochaine.

Understand Sadio Mané still wants to stay at Bayern next season. Mané & his agency ROOF have no plans to leave the club. 🔴 #FCBayern



Mané seed the project at Bayern, he has great relationship with Tuchel and hopes to stay and win titles next season. pic.twitter.com/BlfpcxC55P