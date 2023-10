Jérome Boateng ne signera pas au Bayern Munich

Jérome Boateng, libre de tout contrat, s’entrainait ces derniers jours avec le Bayern Munich pour retrouver la forme. Cela allait même beaucoup plus loin que cela puisqu’un accord avait été trouvé pour qu’il reprenne le maillot du club bavarois et aide en défense centrale jusqu’à la fin de la saison. Mais ce vendredi, le Bayern Munich va annoncer que l’international allemand ne signera pas de contrat et ne rejoindra donc pas la formation de Thomas Tuchel, annonce Sport Bild.

Our Story: Jerome Boateng will get no contract at FC Bayern. Thomas Tuchel will make it official at the press-conference at 1pm @BILD_Sport