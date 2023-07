Harry Kane ne signe pas à Munich, Tottenham résiste

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Ce lundi, une délégation du Bayern Munich s'est rendue à Londres pour rencontrer le patron de Tottenham afin d'aboutir au transfert d'Harry Kane. Mais la presse anglaise dévoile que les deux clubs ne se sont pas entendus.

Prévue vendredi dernier, la réunion entre Daniel Levy, président des Spurs, et Jan-Christian Dreesen et Marco Neppe avait été reportée à ce lundi. Et comme prévu, les deux émissaires munichois ont déjeuné dans un restaurant de la capitale anglaise afin de passer aux choses sérieuses concernant le transfert d'Harry Kane, le buteur anglais étant à un an de la fin de son contrat avec le club de Londres. Après plusieurs heures de négociations, Sky Sports affirme que Tottenham et le Bayern Munich n'ont pas trouvé de terrain d'entente, l'offre financière des champions d'Allemagne n'étant pas du tout à la hauteur des attentes des Spurs. Au point que le transfert de Kane est loin d'être acquis, ce qui laisse la porte ouverte au PSG.

Les représentants du Bayern et de Tottenham ont déjeuné aujourd'hui dans le centre de Londres.



Il reste un écart de £20m dans l'évaluation de Harry Kane - les Spurs insisteront également sur une clause de rachat s'il revient en PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



[@skysportspaulg)pic.twitter.com/lJ0zIdzxVB — Bayern Munich France - RORO89 🇫🇷 (@Roro89F) July 31, 2023

Paul Gilmour et Dharmesh Sheth, les deux journalistes de Sky Sports, précisent que l'écart entre la proposition du Bayern Munich et ce qu'exige Daniel Levy est précisément de 23,5 millions d'euros. De plus, le club de Premier League exige qu'une clause soit prévue pour qu'en cas de retour d'Harry Kane en Angleterre, Tottenham soit prioritaire, la hantise des Spurs étant de voir le joueur de 30 ans porter un autre maillot que celui de son club formateur. À l'heure qu'il est, rien n'est définitivement terminé entre Munich et Tottenham, mais le nom du Paris Saint-Germain a été évoqué dans les discussions, Levy voulant faire comprendre à ses interlocuteurs que les champions de France étaient à l'affût dans ce dossier.

Le PSG se tient au courant des négociations pour Harry Kane

Conscient d'avoir du retard dans cette opération, Nasser Al-Khelaifi a travaillé sur d'autres pistes, notamment celle qui mène à Randal Kolo Muani, mais le président du PSG se tient informé des réunions en cours du côté de Londres au sujet de Harry Kane. Car contrairement à ce qui a été dit, le buteur des Three Lions n'a jamais refusé de signer à Paris, même s'il privilégie toujours le Bayern Munich. Reste cependant que Daniel Levy est déterminé à obtenir ce qu'il souhaite de la vente de sa star, et les Bavarois commencent à comprendre qu'il ne sera pas facile de marchander.