Harry Kane met l'Allemagne à ses pieds, le PSG a raté le gros lot

Par Mehdi Lunay

Harry Kane ne souffre d'aucun problème d'adaptation en Allemagne et au Bayern. Pour ses premiers pas hors d'Angleterre, l'attaquant augmente son compteur buts à une vitesse effrayante.

S'il a laissé sa couronne de roi d'Angleterre cet été, Harry Kane a déjà récupéré celles de roi d'Allemagne et même d'Europe. Dans les 5 grands championnats, personne ne marque plus que l'attaquant anglais acheté 100 millions d'euros par le Bayern Munich. Auteur d'un doublé samedi contre Heidenheim, Kane a atteint les 17 buts en 11 matchs de Bundesliga seulement. Une marque qui veut dire bien des choses en Allemagne. En effet, jamais un joueur n'avait réussi pareille performance à ce stade de la saison. Pratiquement mi-novembre, Harry Kane a déjà inscrit plus de buts que les meilleurs buteurs de Bundesliga sur la saison écoulée ! (16 buts pour Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug). De quoi forcément donner des regrets au PSG qui avait ciblé le joueur anglais au dernier mercato.

Harry Kane porte le Bayern très haut

Au vu de son rythme, le record de buts de Robert Lewandowski sur une saison (41 buts en 2021) est en grand danger. Toutes compétitions confondues, cela fait 21 buts en 16 matchs officiels pour Harry Kane. De quoi le placer largement sur le rythme d'Erling Haaland, meilleur buteur européen la saison dernière avec 56 buts en 57 matchs à Manchester City.

🔴 Brace again today… and Harry Kane becomes the first ever player to score 17 goals after 11 Bundesliga matchdays.



Machine 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lULCJQkaOz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2023

Au-delà de ses statistiques exceptionnelles, c'est le professionnalisme d'Harry Kane qui impressionne l'Allemagne selon le site Teamfootball. « Dans un Bayern Munich déjà habitué au succès, l’Anglais apporte une nouvelle dimension, élevant encore le niveau d’exigence et l’ambition de l’équipe. C’est un vent de fraîcheur qui pourrait s’avérer déterminant dans la quête de nouveaux titres. […] Le Bayern Munich a mis la main sur un joueur qui pourrait bien marquer l’histoire du club et de la Bundesliga », écrit-il à propos de l'Anglais. Kane a le profil d'un prétendant sérieux au Ballon d'or d'autant que l'Angleterre est favorite pour l'Euro 2024. Cela tombe bien la compétition continentale aura lieu...en Allemagne où Kane a déjà ses repères de buteur.