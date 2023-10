El Ghazi suspendu par Mayence pour un post anti-Israël

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

Tout juste arrivé en prêt à Mayence, l'ancien lillois Anwar El Ghazi pourrait voir son aventure allemande tourner court. L'attaquant néerlandais a posté un message concernant le conflit israélo-palestinien dont un morceau est jugé antisémite.

Tout doucement mais sûrement, les joueurs de football prennent position sur le conflit actuellement en cours au Proche-Orient. Ces dernières heures, ce fut au tour de l'attaquant néerlandais Anwar El Ghazi de donner son sentiment sur les évènements tragiques dans cette partie du globe. L'ancien joueur du LOSC a clairement pris position pour le peuple palestinien dans un post sur Instagram. Il dénonce notamment « les privations d'eau, de nourriture et d'électricité pour les habitants de la bande de Gaza ». Il critique « l'inégalité financière et militaire entre Israël et la Palestine », parlant de « génocide ». Cependant, la dernière phrase de son message suscite la controverse et le met dans une situation difficile vis-à-vis de son club Mayence.

El Ghazi suspendu par Mayence pour antisémitisme

En effet, il a conclu son message, désormais supprimé, par la phrase : « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre », la rivière étant le Jourdain et la Mer étant la Méditerranée. Cette célèbre phrase est une formule de l'OLP de Yasser Arafat dans les années 1960 et nie clairement l'existence de l'Etat d'Israël. En effet, cela signifie que la Palestine doit s'étendre sur tout le territoire actuel de la région, Israël, Cisjordanie et Bande de Gaza compris. Alors que la polémique démarrait tout juste en Allemagne, le club d'El Ghazi Mayence a annoncé dans un communiqué suspendre son joueur sur le champ.

+++ Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi frei +++ pic.twitter.com/A8Fe8ytdeP — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 17, 2023

« Le FSV Mayence 05 libère Anwar El Ghazi de l’entraînement et des matchs. C’est une réponse à une publication désormais supprimée sur les réseaux sociaux du joueur de 28 ans dimanche soir. En cela, El Ghazi a pris une position sur le conflit au Moyen-Orient intolérable pour le club. La sortie a été précédée d’une discussion détaillée entre le conseil d’administration et le joueur. Mayence 05 reconnaît qu’il existe différentes perspectives sur le conflit complexe du Moyen-Orient qui dure depuis des décennies. Cependant, le club se distancie clairement du contenu du post car celui-ci ne reflète pas les valeurs de notre club », écrit le club actuellement lanterne rouge de Bundesliga. Une affaire qui s'inscrit dans la lignée de celle de Noussair Mazraoui au Bayern Munich. Le défenseur marocain a aussi posté un message pro-palestinien, obligeant son club à le convoquer tandis qu'un député allemand demandait même son licenciement.