Ekitike à la ramasse, Francfort ne s’est pas fait arnaquer

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

À la toute fin du mercato hivernal, Hugo Ekitike a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Mais sa forme physique ne lui permet pas de postuler à une place de titulaire pour le moment.

Mis au placard par Luis Enrique et la direction parisienne, Hugo Ekitike va enfin pouvoir rejouer au football, lui qui n'a disputé que 8 minutes depuis le début de la saison, lors d'une rencontre contre le FC Lorient en Ligue 1. L'attaquant a déjà disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs, à l'occasion de la défaite 2-0 contre Cologne en Bundesliga où il a joué 15 minutes. Selon les informations de Bild, c'est le nombre de minutes que Francfort peut lui offrir par match pour le moment. En effet, sa condition physique n'est pas du tout à 100% et le joueur va devoir progressivement revenir pour être titulaire avec le club allemand qui est totalement au courant de ce léger problème physique que traîne Hugo Ekitike, qui n'a presque pas joué depuis environ 6 mois.

Ekitike pas encore apte, Francfort ne panique pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Ekitike (@hekitike)

Malgré l'incapacité d'Ekitike à démarrer titulaire, Francfort n'a pas l'impression d'avoir été arnaqué. Le joueur s'est récemment entraîné individuellement afin d'être apte le plus rapidement possible. Le club est conscient des qualités de l'ancien buteur du Stade de Reims et semble prêt à lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau. Prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 30 millions d'euros, le joueur de 21 ans va d'abord devoir enchaîner les entrées avant de pouvoir bousculer la hiérarchie des attaquants. Actuellement sixième, Francfort est toujours en course pour une qualification en Coupe d'Europe. Hugo Ekitike sera encore probablement trop juste pour être titulaire face à Bochum lors du prochain match de championnat.