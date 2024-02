Contrairement à la Ligue 1, l'Allemagne vire CVC

CVC, qui négociait un accord avec les clubs de Bundesliga, a provoqué la colère des supporters. Au point finalement que l'accord qui avait été signé a été déchiré suite aux manifestations.

Des matchs stoppés par des jets de balles de tennis, des voitures radiocommandées avec des fumigènes lancées sur la pelouse, depuis plusieurs semaines, de nombreux matchs du championnat d'Allemagne ont été perturbés par des supporters. Objet de cette colère, la vente par la Bundesliga d'une partie des droits TV à CVC Partners, dans le cadre d'un accord qui ressemblait un tout petit peu à celui signé par le même fonds d'investissement avec la LFP en France. Mais, face à cette mobilisation générale des supporters allemands, les responsables du championnat d'Allemagne ont annoncé ce mercredi qu'ils renonçaient à signer un accord avec CVC Partners.

🔴More on CVC x Bundesliga: 🥎



▶ The deal is from the table



▶ DFL has confirmed the league will not continue the investors process due to massive tennis ball protests and miss of acceptance regarding to the vote from Hannover 96



Deal off!✔️ pic.twitter.com/lemUwAqAuw