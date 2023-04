Bayern ; Mané bientôt éjecté, les discussions commencent

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Sadio Mané était arrivé en grandes pompes au Bayern Munich l'été passé en provenance de Liverpool. Mais rien ne se passe comme prévu pour le champion d'Afrique.

Le Bayern Munich avait fait une très belle opération lors du dernier mercato estival en recrutant Sadio Mane à Liverpool contre un chèque de près de 30 millions d'euros. Mais depuis son arrivée en Bavière, le champion d'Afrique a du mal à enchainer les rencontres, du fait notamment d'une importante blessure avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son comportement au sein du vestiaire bavarois pose aussi problème, lui qui a récemment eu une vive altercation avec Leroy Sané. Il se dit en Allemagne que Mané serait de plus en plus isolé au Bayern Munich. De quoi imaginer un départ en fin de saison, alors qu'il est pourtant sous contrat jusqu'en 2025. Pour Fabrizio Romano, une discussion aura prochainement lieu pour éclaircir les choses concernant le Sénégalais.

Sadio Mané, un avenir encore très incertain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

Dans des propos rapportés par Caught Offside, le journaliste italien en a en effet dit plus sur le sujet. Pour lui, le Bayern Munich ne veut pas prendre de décision précipitée : « Ma dernière compréhension sur l'avenir de Mané est que, malgré les rumeurs, personne du Bayern n'a l'intention de prendre des décisions à ce sujet à court terme. C'est quelque chose qui se discutera entré Mané et Tuchel impliqués dans les prochaines semaines. Je pense que Mane peut jouer partout, c'est un joueur de haut niveau, mais cela dépend de son ressenti maintenant après une saison difficile ». En cette fin de saison, les défis ne manqueront pas pour le Bayern Munich et Sadio Mané. Un titre en Bundesliga et une remontada contre Manchester City sont envisageables. Au Sénégalais de marquer des points, lui qui a pour le moment inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison avec les Bavarois.