Mané victime de racisme, le Bayern est choqué

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Sanctionné pour avoir frappé son coéquipier Leroy Sané mardi, après la défaite contre Manchester City (3-0) en Ligue des Champions, Sadio Mané aurait mal réagi à cause d'une insulte raciste de l’Allemand. C’était du moins la version de la presse sénégalaise, démentie par le Bayern Munich ce samedi.

Semaine particulièrement agitée pour le Bayern Munich. Après la lourde défaite contre Manchester City en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le club bavarois a dû gérer l’altercation entre ses joueurs Sadio Mané et Leroy Sané. Rappelons que le Sénégalais, qui n’avait pas apprécié les reproches de son coéquipier sur le terrain, s’en était pris physiquement à l’ailier après la rencontre à l’Etihad Stadium.

Le Bayern dément

Un incident surprenant étant donné le calme habituel de Sadio Mané. Mais quels ont été les mots de l’international allemand ? D’après un journaliste sénégalais, son compatriote aurait entendu son partenaire le traiter de « noir de merde ». Le Bayern Munich, qui a écarté Sadio Mané pour le match face à Hoffenheim ce samedi, et qui l’a sanctionné d’une amende de 500 000 euros, s’est évidemment renseigné sur les causes de l’altercation. Résultat, les accusations de racisme ont été démenties.

« Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste, a réagi le directeur sportif Hasan Salihamidzic auprès de Sky Sports. Nous en avons parlé à Leroy. Il nous a assuré très clairement qu’il n’avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Nous avons passé deux jours à parler ouvertement avec toutes les personnes impliquées et nous avons travaillé dessus. Pour nous, l’affaire est réglée. » Même si la lèvre de Leroy Sané porte encore la marque du coup reçu, les deux joueurs concernés ont également tourné la page dans la semaine. De quoi confirmer le démenti du Bayern Munich et de la presse allemande.