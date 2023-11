Bayern ‍: Kane pousse Lewandowski aux oubliettes

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

Harry Kane n'a pas mis beaucoup de temps pour s'acclimater au Bayern Munich. L'Anglais enchaîne les buts avec le Rekordmeister, avec notamment un triplé contre Dortmund et un doublé contre Galatasaray. En Bavière, ils ne sont plus nombreux à regretter le départ de Lewandowski.

A l'été 2022, beaucoup de supporters bavarois pleuraient le départ de Robert Lewandowski. Le Polonais, véritable chasseur de buts, quittait le Bayern après huit années et surtout 344 buts en 375 matchs. Après une année difficile sans remplaçant de renom en attaque, le club bavarois a cassé sa tirelire cet été pour s'offrir Harry Kane à 100 millions d'euros. Un prix colossal, le plus important de l'Histoire du club, pour un attaquant âgé de 30 ans. L'investissement semble déjà rentable puisque Kane a marqué 15 fois en Bundesliga en 10 matchs seulement. Ces deux dernières semaines, il a impressionné avec un but du milieu de terrain contre Darmstadt et un triplé contre le rival Dortmund, sans oublier son doublé contre Galatasaray ce mercredi soir. Le souvenir de Lewandowski disparaît déjà à Munich.

Kane s'attaque déjà au record de Lewandowski

C'est d'autant plus vrai qu'en Allemagne on voit déjà Harry Kane s'approprier le record de buts sur une saison de Robert Lewandowski, fixé à 41 buts en 2021. Sur Eurosport.fr, le correspondant en Allemagne David Lortholary juge cela crédible. C'est d'autant plus le cas qu'Harry Kane dispose d'une palette ultra complète, plus que celle de Lewandowski, et qu'il montre un niveau plus élevé qu'anticipé par les Allemands.

Harry Kane is breaking records at Bayern Munich 💪 pic.twitter.com/KhV15TNL84 — DW Sports (@dw_sports) November 8, 2023

« Ce joueur n’a pas de limites on a l’impression en Allemagne. Il correspond au championnat d’Allemagne avec de l’espace, une dimension physique. Il a 15 buts en 10 matchs de championnat, ses 10 premiers dans ce championnat en carrière. Personne n’a jamais fait cela, même Lewandowski. On considère le record de Lewandowski (41 buts) en danger. Harry Kane est alimenté par tout un tas de joueurs qui ne sont pas des buteurs mais plutôt des passeurs. Et, en plus, il décroche beaucoup et ça rend son jeu illisible pour les adversaires. [...] On avait besoin d’un finisseur au Bayern mais on ne s’attendait pas à ce que Kane fasse beaucoup plus. C’est déjà quasiment un capitaine, il est rassurant dans le vestiaire. Il fait le jeu aussi au Bayern, il déborde, il centre. Il faudra voir sur la scène européenne face à des adversaires de premier plan. Quand il n’est pas là, ça va moins bien. On l’a vu en coupe à Sarrebruck où il n’était pas là et le Bayern se fait bêtement éliminé », a t-il analysé. Un attaquant complet qui devient aussi du même coup un candidat crédible au Ballon d'Or et, ce d'autant plus si le Bayern va jusqu'au bout en Ligue des champions.