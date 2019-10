All : Taclé par Dortmund, Aubameyang balance le dossier Ousmane Dembélé

Connu pour sa bonne humeur, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas du genre à régler ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais quand on le cherche…

L’erreur a été commise cette semaine du côté du Borussia Dortmund, l’ancien club du Gabonais, dont le directeur général Hans-Joachim Watzke s’est permis un tacle gratuit sur l’attaquant parti en Angleterre en janvier 2018. « Aubameyang est très bien à Arsenal. Il doit être heureux quand il regarde son compte en banque. Mais en semaine, il regarde la Ligue des Champions à la télévision, ça doit lui faire de la peine », a lâché le dirigeant dans le quotidien Süddeutsche Zeitung.

Autant dire que l’ancien Stéphanois n’a pas apprécié. D’où la réponse cinglante sur le cas Ousmane Dembélé qui avait rejoint le FC Barcelone en 2017. « Il vaut mieux pour vous que je ne dise jamais pourquoi j'ai vraiment quitté Dortmund monsieur Watzke, vous êtes un clown, a lâché le Gunner sur Twitter. Je me souviens du moment où vous disiez qu'on ne vendrait jamais Ousmane. Ensuite vous avez vu plus de 100 M€ et vous avez été le premier à prendre l'argent. Ne parlez pas d'argent s'il vous plaît ! Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. » On imagine que Watzke a compris le message…

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽