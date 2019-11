All : Arsène Wenger grand favori pour le Bayern Munich !

Dans : Bundesliga.

Selon le quotidien Bild, Arsène Wenger est désormais le grandissime favori pour devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich.

Annoncé un peu partout en Europe depuis qu’il a quitté Arsenal, Arsène Wenger pourrait rapidement sortir de sa courte retraite. Selon le quotidien allemand Bild, qui avait dévoilé le limogeage de Niko Kovac, le technicien français de 70 ans semble être le choix numéro 1 des dirigeants du Bayern Munich. Cela tombe bien, Arsène Wenger est intéressé par ce poste comme il l’a confié mardi soir sur BeInSports.

« Si entraîner le Bayern pourrait me tenter ? Oui, bien sûr. J’ai été aux responsabilités pendant 33 ans, j’ai entraîné jusqu’à 69 ans sans interruption. Au plus haut niveau (…) Tous ceux qui ont entraîné vous diront la même chose. L’intensité vous manque. Certaines choses vous manquent beaucoup, d’autres pas du tout. J’apprécie les choses qui ne me manquent pas trop. D’un autre côté, les matches, la préparation des matches, les victoires, la satisfaction du travail bien fait et le partage des émotions… C’est quelque chose qui vous manque », a confié le technicien alsacien. Selon Bild, Arsène Wenger pourrait signer jusqu’à la fin de l’actuelle saison afin de donner du temps aux dirigeants du Bayern Munich afin de trouver un coach pour une plus longue durée. Mais nul doute que si le Français obtient de bons résultats, son séjour en Bavière pourrait se prolonger pour quelques saisons de plus.