70 millions pour Marcus Thuram, Arsenal dégaine

Arsenal cherche à rebâtir presque totalement son secteur offensif dès cet hiver via deux solutions. D’abord en rappelant Fabio Vieira de prêt, puis en faisant une offre colossale à l’Inter Milan pour Marcus Thuram.

Pour éviter une déconvenue importante en loupant la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Arsenal n’a pas d’autres choix que de revoir un peu son effectif. A certains postes, les Gunners sont plutôt tranquilles. A d’autres, la tendance est bien différente. Par exemple, en attaque, Mikel Arteta estime qu’il doit pouvoir bénéficier de plus de flexibilité que ce que lui permet son effectif actuel. A la recherche d’un nouvel élément offensif, le club londonien s’apprête à faire revenir Fabio Vieira de son prêt à Porto. Après 20 matchs, 2 buts et 2 passes décisives, le Portugais a désormais les faveurs de l’entraineur d’Arsenal. Mais ce n’est pas tout. La direction des Gunners est prête à mettre le paquet sur Marcus Thuram.

Marcus Thuram vers la Premier League ?

Depuis le début de la saison, Marcus Thuram est un élément moteur de la bonne forme de l’Inter Milan. L’international français a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives en 20 matchs de championnat. Un état de fait qui lui permet d’attiser de nombreuses convoitises, dont celle d’Arsenal. Selon les informations de TVplay.it, les Gunners sont prêts à offrir 70 millions d’euros à l’Inter pour s’adjuger les services du deuxième meilleur buteur de la saison en Italie. Le média indique que Mikel Arteta veut immédiatement compter sur Marcus Thuram. En cause, un nombre important de blessures dans le secteur offensif.

Toutefois, il y a peu de chances pour qu’une telle opération aboutisse au mois de janvier. L’Inter Milan est en lice pour le titre en Serie A et ne veut pas perdre l’un de ses meilleurs éléments en cours de saison. Reste à savoir si l’énorme somme d’argent proposée par les Gunners laissera insensible les dirigeants nerazzurri, lesquels n’avaient rien dépensé pour s’offrir Thuram il y a un an et demi.