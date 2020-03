UEFA : En 2021, l’Euro portera un drôle de nom

En raison de l’épidémie du coronavirus, l’Euro a officiellement été reporté. La compétition se jouera finalement l’année prochaine, « probablement du 11 juin au 11 juillet », a précisé l’UEFA. Un bref communiqué dans lequel l’instance ajoute une étonnante précision. En effet, même si le tournoi se déroulera en 2021, l’organisation tient absolument à ce que l’on continue à l’appeler « Euro 2020 ». Voilà qui annonce de nombreuses confusions…

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9