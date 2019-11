TV : 23 grosses affiches de l'Euro 2020 sur TF1 et M6

Dans : Euro 2020.

Ce n'est pas réellement une surprise mais c'est désormais officiel, TF1 et M6 se partageront la diffusion des 23 meilleurs affiches de l'Euro 2020. Reste à savoir qui donnera l'intégralité des rencontres.

L’Euro 2020 aura la particularité de ses jouer dans 12 pays, c’était un choix de Michel Platini lorsqu’il était président de l’UEFA. Mais il n’y aura pas vraiment d’originalité dans la diffusion en France de cette compétition, notamment pour les matchs des Bleus, la loi obligeant ces rencontres à être diffusés en clair. Mais ce mercredi, TF1 et M6 ont conjointement annoncé qu’elles diffuseraient 23 rencontres sur les 51 de cet Euro 2020. Plus précisément, la Une et la Six donneront 12 matches de poules dont le match d'ouverture et ceux de l'équipe de France, 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales et la finale prévue le 12 juillet 2020.

Concernant la totalité des 51 rencontres de l’Euro 2020, l’UEFA n’a pas encore tranché, mais BeInSports, qui a diffusé en intégralité les deux dernières éditions de l’Euro, pourrait être doublé par Mediapro, qui s’est offert la Ligue 1 et va déposer ce mercredi sa candidature pour l’acquisition des droits de la Ligue des champions et de l’Europa League. A priori, l'instance européenne du foot va attendre les résultats de cette vente des coupes européennes avant de déterminer le diffuseur de l'Euro 2020, histoire de pouvoir bénéficier éventuellement d'une surenchère.