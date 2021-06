Qui est le supporter suisse devenu star de Twitter ? On le sait

Dans : Euro 2021.

Agé de 28 ans et supporter acharné de la Suisse, Luca Loutenbach est devenu lundi soir une star des réseaux sociaux en l'espace de quelques minutes. Il avoue avoir rapidement compris que sa passion avait été remarquée.

En moins de soixante secondes, Luca Loutenbach est passé de la déprime à l’euphorie totale et visiblement le réalisateur TV du match France-Suisse avait repéré le supporter de la Nati dans les tribunes du stade de Bucarest. Alors que l’arbitre venait de logiquement refuser le but égalisateur de la Suisse, sur un hors-jeu, le supporter jurassien apparaît au fond du trou et en pleine détresse, mais une minute plus tard, Luca Loutenbach est cette fois en transe et a retiré son bob et son maillot après le but du 3-3. Une séquence hallucinante et drôle, qui a rapidement été relayée des centaines de milliers de fois sur les réseaux, y compris par des personnalités telles que le maire de Londres et des footballeurs, tous sous le charme de ce supporter déchaîné. Se confiant dans le quotidien suisse Blick, Luca Loutenbach avoue que depuis lundi soir c’est un peu de la folie le concernant. Et qu’on ne s’y trompe pas, ce supporter est un vrai dingue de l’équipe de Suisse pour qui il parcoure toute l’Europe depuis 10 ans et dont il a vu plus de 50 matchs dans les stades.

« Je ne sais pas ce qu'il m'arrive (…) Je n'avais pas de réseau pendant le match. Mais certains fans autour de moi étaient connectés à internet et ont vite pris la mesure de ce qui arrivait. Quel buzz incroyable! », avoue Lucas Loutenbach, qui n’a qu’une idée en tête continuer à suivre les exploits de l’équipe nationale suisse, même s’il admet qu’avec les règles liées au Covid cela va se compliquer puisque c’est à Saint-Pétersbourg que la Nati affrontera vendredi l’Espagne et que la situation est devenue très compliquée dans la ville russe. Quoi qu’il en soit, le supporter vedette estime avoir vécu « le plus beau jour de l’histoire du football suisse. » et son image sera associé à cet exploit.