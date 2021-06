Polémique : Micoud et Favard mettent le feu en Belgique !

Dans : Euro 2021.

La France n'a pas débuté son Euro, mais en Belgique on est déjà au taquet. Deux consultants de la chaîne L'Equipe ont tapé fort, et Thomas Meunier est déjà à l'affût.

Depuis 2018, la relation entre la France et la Belgique s’est légèrement tendue, du moins sur le plan footballistique, la victoire des Bleus face aux Diables Rouges pour une place en finale du Mondial ayant donné de gros regrets à nos voisins. Alors, quand samedi soir, après la victoire de la Belgique face à la Russie, Thomas Meunier a confié au sujet de son équipe que « Nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra une sacrée armada.» L’ancien défenseur du PSG, buteur face à la sélection russe, a remis un euro dans la machine. Et c’est sur la chaîne L’Equipe que les premiers missiles sont partis à destination de la formation belge. « Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites », a d’abord balancé Gilles Favard, rapidement relancé par Johan Micoud. « Ils ont un énorme boulard en général les Belges », a assené l’ancien joueur.

Ces propos n’ont pas échappé aux médias belges qui ont évidemment mis en exergue l’attitude un peu dédaigneuse des deux consultants de la chaîne française. Au point même que cela est revenu aux oreilles de Thomas Meunier. Et via Twitter, le défenseur des Diables Rouges et de Dortmund a riposté. « Personne semblant n'aimer personne + qu'elle-même. Parle souvent d'elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité », fait remarquer le joueur belge. Et c’est reparti pour un tour !