Hongrie - France : Les Bleus menés à la pause !

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - 2e journée - Groupe F

Puskas Arena (Budapest)

Score à la pause : Hongrie 1 - France 0

But : Fiola (45e+2) pour la Hongrie

Dans un stade comble comme au plus beau jour de l’avant épidémie, il n’y avait pas de round d’observation entre une équipe hongroise au taquet et un onze tricolore déterminé à rapidement calmer tout le monde. Résultat, l’engagement était total et l’intensité portée au maximum. La première grosse occasion était pour les Bleus, Griezmann butant sur le portier hongrois avant finalement d’être signalé hors-jeu (14e). Le pressing tricolore s’intensifiait de plus en plus, mais les attaquants tricolores avaient du mal à régler la mire, à l’image de cette reprise totalement dévissée de Benzema sur un service génial de Mbappé (31e). Le joueur du PSG était à deux doigts d’ouvrir le score, mais sa frappe frôlait à son tour le poteau de Gulacsi (34e). La Hongrise réussissait peu à peu à desserrer l’étau et sur un contre, Fiola venait tromper Lloris de près juste avant la pause (1-0, 42e+2). Un réalisme qui enflammait le public hongrois et annonçait une seconde période étouffante.

Compo de la Hongrie

Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nagy, Nego, Kleinheisler, Schäfer, Fiola, Adam Szalai, Sallai

Compo de la France

Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappé