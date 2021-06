Euro 2021 : La Belgique corrige la Russie

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - Groupe B

Gazprom Arena (Saint-Pétersbourg)

Belgique bat Russie : 3 à 0

Buts : Lukaka (10e), Meunier (34e, 89e) pour la Belgique

Considérée comme l'un des favoris pour le titre, la Belgique n'a pas raté ses débuts dans l'Euro en s'imposant en Russie

Dans le dernier carré du Mondial 2018, et numéro 1 au classement FIFA, la Belgique est très attendue dans cette Euro 2021 et la formation de Martinez avait fort à faire pour entrer dans la compétition puisqu'elle défiait une équipe de Russie qui évoluait à domicile. Mais après à peine 10 minutes, Lukaku calmait l'ambiance en transformant en but une boulette de Semenov, l'expérimenté défenseur russe (0-1). L'attaquant de l'Inter en profitait pour envoyer un message de soutien à son coéquipier Eriksen, victime d'un grave malaise cardiaque durant la rencontre Danemark-Finlande. Et c'est sans vraiment forcer son talent que la Belgique doublait la mise grâce à Meunier, l'ancien joueur du PSG venant d'entrer suite à la blessure de Castagne (0-2,34e).

Avec cet avantage, les Diables Rouges pouvaient gérer sereinement la suite du match, d'autant plus que la Russie n'était pas au niveau attendue. La seconde période était même légèrement ennuyeuse, les Belges ayant la possession sans forcément vouloir enfoncer définitivement le clou. Mais à l'ultime minute, sur un service de Meunier, Lukaku se jouait d'une défense russe sans réaction et corsait l'addition (3-0, 89e), l'attaquant signant là un doublé. La Belgique a déjà confirmé qu'il fallait compter avec elle durant cet Euro.

Classement groupe B

1e. Belgique 3 pt

2e. Finlande 3 pts

3e. Danemark 0 pt

4e. Russie 0 pt