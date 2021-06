France : Larqué mange les « petits Suisses »

Dans : Euro 2021.

L'équipe de France vise une place pour les quarts de finale de l'Euro 2021 ce lundi soir contre la Suisse. Pour Jean-Michel Larqué, les Bleus n'ont pas à trembler face à la sélection helvétique.

Après être sortie en tête du fameux groupe de la mort, l’équipe de France entame désormais les matchs à élimination directe, ce que Kylian Mbappé et ses coéquipiers adorent. Première formation à se présenter sur la route des Bleus, la Suisse. Classée troisième de sa poule derrière l’Italie et le Pays de Galles, la Nati n’arrive pas vraiment au sommet de sa forme, plusieurs polémiques ayant déjà perturbé son parcours. Alors, quand il est interrogé sur les chances suisses face à la formation de Didier Deschamps, Jean-Michel Larqué n’a strictement aucune inquiétude. Le consultant de RMC est persuadé que ce huitième de finale de l’Euro 2021 entre la France et la Suisse ne sera qu’une simple formalité.

L’ancien capitaine de l’ASSE est convaincu que cette équipe suisse n'a plus réellement les moyens de ses devancières et semble désormais sur le déclin. « La Suisse est une équipe moyenne. On les a souvent rencontrés lors des dernières compétitions. Elle avait d’autres qualités. Elle avait sans doute d’autres atouts. C’est un peu vieillissant à l’image de Shaqiri (29 ans), de Seferovic (29 ans) et de Rodriguez (28 ans) », fait remarquer Jean-Michel Larqué, guère inquiet avant ce rendez-vous. Du côté de Didier Deschamps, qui a tenu à relativiser la soi-disant faiblesse de la Suisse, on aura probablement un autre discours ce lundi soir dans les vestiaires du stade de Bucarest avant ce choc qui pourrait emmener ensuite la France vers la Croatie ou l'Espagne.