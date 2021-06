Euro : Mourinho l’annonce, le fainéant Hazard va cartonner

Dans : Euro 2021.

Ancien manager d’Eden Hazard à Chelsea, José Mourinho est bien placé pour commenter le manque de professionnalisme de l’ailier. Mais pour le technicien, l’international belge devrait quand même briller pendant l’Euro.

Après tant de témoignages pour le confirmer, Eden Hazard ne peut plus nier. L’ailier du Real Madrid n’est pas le plus grand travailleur à l’entraînement. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles son aventure madrilène se passe mal. L’état d’esprit du Belge avait pourtant suffi pour briller à Chelsea, notamment à l’époque où José Mourinho tentait de l’entraîner…

« Un entraînement terrible »

« La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. C’est un joueur extraordinaire avec un entraînement terrible, a raconté le coach de la Roma à TalkSPORT. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement. Il est très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme. Mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent. »

Quelques années plus tard, force est de constater que le Diable Rouge, souvent blessé, n’a pas dû changer ses habitudes. Il n’empêche que José Mourinho le voit briller pendant l’Euro. « Il est de retour avec la Belgique, de retour sur la grande scène, on sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment. Mais il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs, a prédit le Portugais. Donc je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art. » Il est vrai qu’en sélection, Eden Hazard montre souvent un meilleur visage.