Euro : L'Espagne passe aux tirs au but

Dans : Euro 2021.

L’Espagne s’est qualifiée au bout du suspense face à la Suisse, dans un match accroché qui s’est joué sur les tirs au but (1-1, 3-1 Tab). La Roja affrontera le vainqueur de Belgique - Italie.

Espagne bat Suisse 1-1 (3-1 Tab)

But pour l’Espagne : Zakaria (8e csc)

But pour la Suisse : Shaqiri (68e)

Expulsion : Freuler (77e)

Grande favorite de ce premier quart de finale, l’Espagne assumait ce statut avec l’ouverture du score rapide. Sur un tir lointain de Jordi Alba, Zakaria déviait le ballon, suffisamment pour prendre Sommer à contre-pied (1-0, 8e). La Roja semblait bien partie pour valider son billet dans le dernier carré, mais les Suisses revenaient progressivement dans le match. Une rencontre rythmée mais pas vraiment marquée par de nombreuses occasions. Il fallait une boulette de Torres, qui remettait dans l’axe un dégagement de Laporte, pour permettre à Shaqiri de conclure de près (1-1, 68e). L’égalisation faisait douter une Espagne qui n’arrivait pas à faire la différence, malgré la supériorité numérique liée à l’expulsion de Freuler pour un tacle dangereux (77e). En dépit d’une incroyable domination de l’Espagne, le score ne bougeait pas non plus en prolongation, Sommer réussissant à multiplier les parades face aux attaquants adverses. Une nouvelle fois avec la Suisse, cela allait se jouer aux tirs au but. Un exercice qui était cette fois-ci fatal aux Helvètes, qui craquaient avec trois tirs manqués.