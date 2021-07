Euro : De Bruyne et Hazard en demies, la Belgique fait le buzz

Dans : Euro 2021.

Après avoir sorti le Portugal, la Belgique se prépare dans le plus grand stress à affronter l’Italie ce vendredi soir.

Les Diables Rouges, premiers au classement FIFA, ont en temps normal des raisons d’être confiants de se retrouver dans le dernier carré. Mais l’espoir a été douché par les nouvelles de l’infirmerie. Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont blessés, et Roberto Martinez a bien fait comprendre que, sauf miracle, il faudrait se passer de ses deux stars pour le rendez-vous face à la Nazionale. « Les nouvelles sont assez bonnes pour nous. Il n'y a pas de dégâts structurels pour Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Ils vont rester avec l’équipe. Ils ne seront pas tout à fait prêts pour vendredi. Au prochain tour, ils seront prêts », a fait savoir le sélectionneur de la Belgique, dans une petite phrase qui a fait beaucoup de bruit. Tout d’abord car ce double forfait oblige nos voisins à revoir totalement leur plan en ce qui concerne l’attaque, qui sera toujours portée par un intenable Romelu Lukaku.

Mais aussi car l’optimisme de l’entraineur espagnol a marqué les esprits, provoquant forcément quelques commentaires acides sur les réseaux. Roberto Martinez a-t-il simplement voulu dire que De Bruyne et Hazard pourraient rejouer si la Belgique passe, ou se voit-il déjà continuer l’aventure en se projetant sur les demi-finales ? Le choix est vite fait en France, où on estime que la Belgique se voit un peu trop belle, surtout avec ses deux stars sur le tapis. Ce jeudi encore, ils étaient tous les deux absents de l'entrainement des Diables. En attendant, Yannick Ferreira-Carrasco et Dries Mertens se préparent à prendre le relais de Hazard et De Bruyne pour faire tomber une Italie qui avance avec ses certitudes dans cet Euro.