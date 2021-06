Euro : Christian Eriksen pourrait rejouer

Dans : Euro 2021.

Victime d’un malaise et d’un arrêt cardiaque ce samedi à l’occasion du match du Danemark contre la Finlande, Christian Eriksen a fait peur à tout le monde, dans le stade comme devant sa télévision.

Le milieu de terrain danois a été réanimé en raison de soins très rapidement prodigués, ce qui lui a permis également d’être bien pris en charge. Transporté à l’hôpital, le joueur de l’Inter Milan a passé des examens rassurants, et il a très rapidement fait savoir qu’il se sentait bien. Un message officiellement envoyé par Eriksen et relayé par la fédération danoise.

« Un grand merci pour votre tendre et incroyable soutien et vos messages de partout dans le monde. Cela compte beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien, malgré les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars de l’équipe du Danemark pour les prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark », a expliqué le milieu de terrain, qui devrait donc sortir mardi, voire mercredi. Il pourrait même être au stade de Copenhague pour la rencontre entre le Danemark et la Belgique de jeudi.

Un net signe d’amélioration de son état de santé si cela devait être le cas. Des propos rassurants confirmés par le quotidien italien La Repubblica, pour qui les examens n’ont décelé aucun problème majeur chez Eriksen. « Les examens ont confirmé qu’il n’y avait aucun dégât au coeur. Il existe une possibilité pour qu’il revienne sur le terrain », affirme même le journal italien, qui se veut bien évidemment prudent. Entre les derniers examens, et l’explication qui doit être trouvée pour cet arrêt cardiaque, les médecins et le joueur vont devoir se montrer très prudents. Surtout que, malgré sa bonne forme physique à 29 ans, le Danois va probablement devoir mentalement se décider s’il se sent capable de reprendre le chemin des terrains à l’avenir.