Euro 2021 : Eriksen victime d'un dramatique malaise cardiaque

Dans : Euro 2021.

Christian Eriksen, l'international danois, a été victime d'un malaise cardiaque dans les dernières minutes de la première période du match entre les deux équipes dans le cadre de l'Euro 2021.

Le joueur de l'Inter a d'abord subi un massage cardiaque avant plusieurs tentatives de réanimation avec un défibrilateur. Les joueurs des deux équipes et les spectateurs sont effondrés, on craint le pire pour Eriksen, qui n'avait pas encore été évacué plus de dix minutes après son malaise. Mais grâce à l'intervention rapide des secours, le joueur a été évacué conscient et dans un stable vers un hopital de Copenhague où ses jours ne sont plus en danger.