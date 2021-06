Euro 2021 : Lewandowski et la Pologne, Domenech fait fort

Dans : Euro 2021.

Battue par la Suède malgré un doublé de Lewandowski (3-2), la Pologne est éliminée de l’Euro 2021.

Le grand Robert Lewandowski, auteur de trois buts lors de la phase de groupes, n’aura pas suffi. La Pologne, un point au compteur, est éliminée de l’Euro 2021. Un coup dur pour la formation de Paulo Sousa, qui était privée d’Arkadiusz Milik pour cette compétition. Sur le papier, les Slovaques ou encore les Suédois n’étaient pas forcément supérieurs mais sur le terrain, il n’y a pas eu photo. Cette piteuse élimination a inspiré Raymond Domenech sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France aurait peut-être mieux fait de réfléchir avant de tweeter car son message à l’égard de la Pologne et de Robert Lewandowski a provoqué quelques réponses acides sur les réseaux sociaux.

« Quelle tristesse que ce 1er tour de l’Euro. Robert Lewandowski s’en va encore une fois trop tôt. Un géant qui n’est pas né dans le bon pays pour porter tout son talent vers les sommets » a publié le consultant de La Chaîne L’Equipe au sujet de l’attaquant du Bayern Munich. Un message dont les auditeurs se sont indignés dans leur majorité « Formule très maladroite voir même un tantinet irrespectueuse », « Et pourtant de ton côté, Raymond Domenech naît dans un pays de football double champion du monde tu as été le pire de l’histoire du football français », « Je pense que c'était pas nécessaire, respecte un peu la Pologne » ou encore « Non mais c'est sérieux ? Il est pas né dans le bon pays ? C'est honteux de dire ça » pouvait-on lire sur Twitter sous le message publié par Raymond Domenech, qui ne parviendra décidément jamais à faire l’unanimité. Que ce soit à la télévision, sur un banc de touche ou sur Internet.