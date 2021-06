Euro 2021 : La liste de l’Angleterre dévoilée, avec 4 arrières droits

Dans : Euro 2021.

Gareth Southgate a annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro 2021 avec les Three Lions. Les stars sont là avec Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Mason Mount, Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden, Jadon Sancho et Raheem Sterling. A noter la présence assez incroyable de quatre arrières droits : Alexander-Arnold, Kyle Walker, Reece James et Kieran Trippier.

Gardiens : Dean Henderson (Man Utd), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : John Stones (Man City), Luke Shaw (Man Utd), Harry Maguire (Man Utd), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Chilwell (Chelsea), Kieran Trippier (Atletico Madrid)

Milieux : Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds)

Attaquants: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal)