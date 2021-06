Euro 2021 : L'UEFA renvoie Clément Turpin à la maison

Dans : Euro 2021.

L'arbitre numéro 1 français ne profitera pas de l'absence des Bleus dans la suite et la fin de l'Euro 2021, puisque l'UEFA n'a pas retenu Clément Turpin.

Le 26 mai dernier, Clément Turpin dirigeait à Gdansk la finale de l’Europa League remportée par Villarreal après une invraisemblable série de tirs au but face à Manchester United (11 tab à 10). Et c’est fort de cette performance que l’arbitre français numéro 1 abordait l’Euro 2021 avec la possibilité pour lui de viser très haut. Reste que Clément Turpin dépendait aussi des performances de la France jusqu’au bout de la compétition. Avec l’élimination des Bleus face à la Suisse, l’arbitre de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté avait donc la possibilité d’aller jusqu’à la finale de cette compétition. Mais l’UEFA en a décidé autrement puisque Clément Turpin n’ira pas plus loin que l’équipe de France, sa mission étant terminée dans cet Euro.

L’Equipe affirme que l’UEFA a écarté l’arbitre français suite à sa prestation totalement ratée lors du match remporté par le Danemark face à la Russie. « C'est la raison pour laquelle il a dû faire ses valises. Dans toutes les compétitions internationales, il y a un premier lot d'arbitres éliminé à l'issue de la phase de poule et c'est terminé pour eux. Malheureusement, Clément est rentré chez lui. C'est dommage parce qu'il avait beaucoup progressé ces derniers mois », a confié un arbitre, qui a préféré rester anonyme, dans le quotidien sportif. On imagine que la déception doit être grande pour Clément Turpin, mais également pour la direction nationale de l’arbitrage qui attend depuis 1988 un successeur à Michel Vautrot qui officiait lors de la finale entre les Pays-Bas et la Russie. Il y a peut-être des questions à se poser du côté des instances dirigeantes de l'arbitrage français...