M6 : Cazarre fait une blague sur Eriksen, ça passe mal

Dans : Euro 2021.

M6 a misé sur Julien Cazarre et Paul de Saint-Sernin pour détendre un peu l'ambiance lors de ses émissions sur l'Euro 2021. L'ancien trublion de Canal+ a déjà fait fort.

Diffuseur de l’Euro 2021, le groupe M6 a confié à Marie Portolano la présentation de son émission quotidienne sur cette compétition. Et forcément samedi soir, il y avait de l’émotion au moment d’évoquer le grave malaise de Christian Eriksen, dont on savait cependant à cette heure-là qu’il était hors de danger. Tandis que Paul de Saint-Sernin parlait de l’épouse du joueur danois, laquelle était venue sur la pelouse du stade de Copenhague, et avouait que cela relativisait sa chronique tant il était touché, Julien Cazarre, qui travaille sur cette émission, n’a pas raté l’occasion de confirmer que tout était bon pour sourire, même si forcément en 2021 tout ne passe plus aussi bien. « La femme d’Eriksen avait les yeux humides comme quand tu passes un test PCR. Je me suis retrouvé là-dedans », a lancé Julien Cazarre, tandis que son collègue, connu pour ses chroniques caustiques sur la chaîne Téléfoot, quittait aussitôt le plateau un peu gêné.

De quoi évidemment faire bondir les réseaux sociaux, où la petite phrase de Julien Cazarre a suscité une certaine émotion. Probablement pas de quoi toucher ce dernier, lequel a toujours pratiqué ce genre d'humour corrosif, ce qui lui a valu parfois des soucis dans le passé. Quoi qu'il en soit, du côté de M6 aucun commentaire n'a été fait, la chaîne dirigé par Nicolas de Tavernost n'ayant pas l'intention de faire une « Canal+ » dès le début de l'Euro 2021 en mettant le membre d'Action Discrète au placard. En attendant, l'émission a réuni près d'un million de téléspectateurs, ce qui est un très bon score.