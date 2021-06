Euro 2021 : Eriksen est conscient et dans un état stable

Dans : Euro 2021.

Après un grave malaise en plein match entre le Danemark et la Finlande, on a craint le pire pour Christian Eriksen, lequel a subi un massage cardiaque avant que les secours utilisent un défibrilateur. Resté inanimé au sol pendant plus de dix minutes, le joueur de l'Inter a été transporté en dehors du terrain, et d'après une photo de l'Agence France Presse, Erkisen semblait déjà avoir repris conscience. Cette information a été confirmée par l'UEFA qui a indiqué que le joueur danois avait été transporté à l'hôpital dans un état stable. La fédération danoise de football a confirmé qu'effectivement Christian Eriksen était conscient au moment où les secours l'ont emmené vers le Rigshospitalet de Copenhague. Même s'il ne faut préjuger de rien, le soulagement est énorme.

En raison de l'urgence médicale concernant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels du match. De plus amples informations seront communiquées à 19h45. Le joueur a été transféré à l'hôpital et son état est stable. — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 12, 2021

Eriksen se ha retirado consciente del estadio🙏🏻🇩🇰



📸@AFPespanol pic.twitter.com/3grMjYGqhS — Tiempo de Juego (@tjcope) June 12, 2021