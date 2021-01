Strasbourg : La tuile pour Simakan en plein mercato

Dans : RCSA.

Ardemment courtisé par Leipzig et l’AC Milan au mercato hivernal, le défenseur strasbourgeois Mohamed Simakan manquera les deux prochains mois de compétition. « Suite à un choc reçu lors du match contre le RC Lens, Mohamed Simakan a réalisé des examens ce lundi. Il doit bénéficier d’une arthroscopie qui l’éloignera des terrains pour une durée d’environ deux mois » a fait savoir le Racing dans un communiqué publié ce mardi après-midi. Un coup dur pour le joueur et pour le club de Strasbourg alors qu’un transfert aux alentours de 20 ME était évoqué…