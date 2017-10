RCSA : La Meinau testée puissance 1.000 pour les supporters de l'OM

Dans : RCSA, Ligue 1, OM.

Deux semaines après le grave accident intervenu lors du match Amiens-Lille, les stades de Ligue 1 ont été contrôlés encore plus sévèrement afin qu'un tel événement ne se reproduise plus. Et du côté de Strasbourg, La Meinau a subi des examens complémentaires, afin que les supporters de l'OM ne soient pas en danger dimanche soir dans leur parcage. Car ce sont 1.000 fans de l'Olympique de Marseille qui sont attendu dans le stade strasbourgeois et forcément en cas de but phocéen, la poussée pourrait être rude sur les barrière.

Résultat, selon L'Equipe, des tests ont été effectués sur les structures de la Meinau, et tout a été jugé conforme dans un rapport reçu vendredi pour le Racing Club de Strasbourg. « Les garde-corps en ossature métallique, fixés sur un mur en béton et dont les boulons sont soudés, ne céderont pas face à la ferveur des mille supporters marseillais attendus . « La structure est saine, les fixations solides et il n’y a pas lieu de déclencher des actions correctives », soumet le rapport », indique le quotidien sportif. Du côté de l'Olympique de Marseille, aucune mesure spéciale n'a été prise.