Mercato : La Lazio fonce sur Kenny Lala, ça discute du prix

Dans : RCSA, Mercato, Serie A.

Révélation de cette saison au poste de latéral droit, Kenny Lala n’a pas prévu de quitter Strasbourg cet hiver. Mais un forcing de dernière minute de la Lazio Rome pourrait tout changer annonce Gianluca Di Marzio. En effet, le club romain a effectué une première offre à hauteur de 5 ME pour récupérer le défenseur alsacien.

Le club récemment qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, et qui est bien parti pour assurer son maintien rapidement en Ligue 1, en demande une somme comprise entre 8 et 12 ME pour étudier cette possibilité. Les dirigeants de la Lazio ne sont pas forcément effrayés par cette perspective, et cela pourrait donner lieu à de chaudes tractations de dernière minute entre les deux clubs, même si la perte d’un élément aussi important et même décisif ferait beaucoup de mal au Racing.