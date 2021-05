L1 : Cinq joueurs quittent Strasbourg

Dans : RCSA.

Après Thierry Laurey, qui ne sera plus l'entraîneur de Strasbourg la saison prochaine, le club alsacien annonce le départ de cinq joueurs.

Dans un communiqué, le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce mercredi que cinq de ses joueurs ne seraient pas prolongés et quittaient donc le club. « Parvenus au terme de leur contrat, Ismaïl Aaneba, Lionel Carole, Lamine Koné, Kévin Zohi et Idriss Saadi ne feront plus partie de l’effectif professionnel strasbourgeois la saison prochaine. Le Racing les remercie et leur souhaite toute la réussite possible pour la suite de leur carrière », indique le RCSA.