Vente du club, les coachs refroidis… C’est le bazar à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à domicile contre Guingamp (3-1) mardi, la cinquième consécutive en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne s’est séparée de son entraîneur Laurent Batlles. Le club stéphanois recherche un nouveau coach mais la quête se complique en raison d’un contexte inconfortable.

C’est la crise à l’AS Saint-Etienne. Ce mercredi, les Verts se sont inclinés à domicile face à Guingamp pour leur cinquième défaite consécutive en Ligue 2. Les voilà distancés dans la course à la montée malgré un bon début de saison sur le plan comptable. Avant de voir toutes ses chances disparaître de manière définitive, le club stéphanois s’est officiellement séparé de son entraîneur Laurent Batlles dont le successeur ne sera pas connu avant un moment. L’AS Saint-Etienne rencontre effectivement des difficultés dans ses recherches.

ℹ️ À compter de ce jour, la gestion de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles.



Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d'entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera… pic.twitter.com/LwASmAOggG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 6, 2023

D’après L’Equipe, Olivier Dall’Oglio, libre sur le marché, fait figure de favori. Mais les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur le salaire et la durée du contrat. Le pensionnaire de Ligue 2 lui propose 25 000 euros brut par mois dans un bail jusqu’à la fin de la saison. C’est insuffisant pour l’ancien coach de Dijon qui aimerait s’engager pour plusieurs années. La direction et sa cible prioritaire ont prévu de réfléchir ce week-end. Mais il semble peu probable que l’AS Saint-Etienne revienne sur son offre.

L'ASSE coincée

La raison est simple, les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer souhaitent plus que jamais vendre le club. Et attendent une offre concrète du groupe « Panthère Noire » dans les prochaines semaines. Autant dire qu’un nouveau propriétaire n’apprécierait pas qu’un coach s’engage sur la durée. Ce paramètre risque de bloquer la venue d’Olivier Dall’Oglio, mais pas seulement. En plus de la piste Stéphane Moulin, déjà écartée, l’AS Saint-Etienne pense à Thierry Laurey et à Patrice Garande, formé chez les Verts et qui rêve de devenir leur entraîneur. En attendant, Laurent Huard assure l’intérim.