Vente ASSE ‍: Un Jeudi 30 novembre décisif ‍!

Par Adrien Barbet

En deuxième division depuis maintenant deux ans, l'AS Saint-Étienne bataille pour rapidement remonter en Ligue 1. Un objectif primordial, mais qui passe toujours après la vente du club pour les supporters. À l'aube de 2024, difficile d'y voir clair même si cela pourrait bouger jeudi.

Sixième de Ligue 2 après 15 matchs disputés, Saint-Étienne est toujours dans la course pour une montée. À 8 points du Stade Lavallois, leader, les Verts patinent depuis quelques semaines avec trois défaites consécutives en championnat. Laurent Batlles est très critiqué mais continue d'obtenir la confiance de ses dirigeants qui eux, sont clairement dans le viseur des supporters stéphanois. Les fans exigent la démission du duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Si plusieurs candidats ont été évoqués cette année pour racheter le mythique club français, il semblerait que 2023 ne soit pas l'année où cette vente arrivera. En effet, comme le rapporte le média Peuple Vert, l'ASSE étudie toujours toutes les possibilités mais pour le moment, aucun dossier n'est assez crédible pour pouvoir reprendre les rênes du club du Forez.

Une réunion décisive ce jeudi ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

À l'instar de l'Olympique de Marseille, la vente de Saint-Étienne est un sujet sensible et qui préoccupe énormément les supporters des verts. Et pourtnat, un Conseil de Surveillance est bien programmé ce jeudi 30 novembre au siège, rien ne laisse forcément présager que ce sera pour finaliser la vente du club. Mais il y a tout de même des détails qui attirent l'oeil et notamment le fait que le clan Caïazzo devrait être représenté en nombre, ce qui n'était pas le cas précédemment. Des rumeurs sont souvent d'actualité mais rien de vraiment réaliste pour espérer boucler une transaction aussi rapidement. Une vente est donc probablement à exclure d'ici fin 2023 mais l'année prochaine pourrait être le moment idéal, surtout si l'ASSE parvient à redorer son blason sur le plan sportif. Les résultats seront donc très importants, puisqu'ils conditionnent le modèle économique de Saint-Étienne, qui a eu de grosses difficultés financières ces dernières saisons. Le chemin est donc encore long pour les fidèles supporters du Chaudron.