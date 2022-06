Une terrible sanction, l’ASSE s’y prépare

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE va bientôt connaitre les sanctions disciplinaires après sa fin de saison chaotiques. Une fermeture de Geoffroy-Guichard est même envisagée.

Ce n’est plus un envahissement de terrain qui a ponctué la relégation de l’ASSE en Ligue 2, mais une véritable attaque préméditée et dangereuse. A peine le tir au but victorieux du joueur auxerrois a été inscrit, que des centaines de supporters stéphanois sont entrés sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour notamment lancer des fumigènes vers la tribune présidentielle. Des incidents qui auraient pu très mal finir même s’il n’y a pas eu de blessés graves ce soir-là. En tout cas, Saint-Etienne s’attend à être sanctionné de manière exemplaire, sachant qu’une partie du stade était déjà à huis-clos, et que justement ces sanctions ne semblent pas peser sur le comportement des supporters.

Ainsi, outre une éventuelle perte de points, la commission de discipline pourrait aller jusqu’à fermer Geoffroy-Guichard pour plusieurs matchs. L’ASSE travaille déjà sur ce cas puisque Gueugnon, et son stade Jean-Laville, ont déjà été contactés en cas de besoin. Le Maire de Gueugnon se tient prêt, même si pour le moment il n’y a rien de concret faute de décision des instances. « Mais nous sommes prêts à, évidemment, étudier le dossier et à entrer en discussions avec le club de Saint-Etienne », a expliqué Dominique Lotte pour Creusot-Infos. Ces matchs pourraient même être ouverts au public, mais interdit aux supporters stéphanois sur décision préfectorale. Ce qui promet encore un début de saison compliqué du côté de l’ASSE.