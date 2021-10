Tous les buteurs vont partir, Puel ne tremble même pas

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

En grande difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne espère profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer un peu son effectif.

Avant son match de la peur contre Metz samedi après-midi, le club du Forez est plongé dans une grosse crise. Incapable de gagner le moindre match depuis le début de la saison, l’ASSE est lanterne rouge du championnat de France avec cinq points en 11 journées. Malgré ce très maigre bilan, Sainté n’est pas vraiment distancé dans la lutte pour le maintien, sachant que ses deux prédécesseurs, à savoir Metz et Brest, n’ont qu’une unité d’avance. Les Verts vont donc essayer de relever la tête en cette fin d’année, avant de repartir de plus belle en 2022 ? Claude Puel l’espère. Pour cela, Sainté pourra peut-être compter sur un bon recrutement en janvier prochain. Ce qui sera une nécessité, vu que l’ASSE va perdre de nombreux cadres pendant quelques semaines à cause de la CAN. Vu qu’entre le 9 janvier et le 6 février, des joueurs comme Khazri (Tunisie), Bouanga (Gabon), Neyou (Cameroun) ou Sow (Guinée) seront potentiellement absents.

« Pas inquiet par le fait que la quasi-totalité de nos buteurs partent à la CAN »

Pas de quoi inquiéter outre mesure le coach stéphanois, qui compte sur ses scouts pour ramener de bons joueurs à Sainté. « Notre cellule de recrutement regarde tous les points, et notamment concernant certaines absences pour cause de CAN. Ce sont des choses qui sont embêtantes bien sûr, parce qu'on est impacté, et les sélections peuvent retenir jusqu'à 28 joueurs au lieu de 23 et en éliminer avant la compétition, donc ça me parait très problématique pour les clubs. J'ai confiance dans le fait d'élargir le nombre de nos buteurs d'ici à la trêve hivernale. Donc je ne suis pas inquiet par le fait que la quasi-totalité de nos buteurs de ce début de saison partent à la Coupe d'Afrique des Nations », a lancé, sur le site EVECT, Puel, qui sait pourtant que son club n’aura pas les moyens d’acheter de nouveaux joueurs sur le marché des transferts… Une tendance confirmée l’été dernier, quand l’ASSE n’avait recruté qu’Ignacio Ramirez dans le cadre d’un prêt en toute fin de mercato.