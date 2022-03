Record battu à Geoffroy-Guichard pour ASSE-OM, merci le Préfet !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard. Et le Chaudron pourrait battre un record à cette occasion.

Si dans le passé les classiques que sont les matchs entre les Verts et l’OM n’ont pas toujours eu un rôle décisif sur le plan sportif, le choc du samedi 2 avril entre Saint-Etienne et Marseille vaudra très cher pour des raisons diamétralement opposés. Tandis que l’équipe de Pascal Dupraz veut abandonner sa place de 18e et barragiste, celle de Jorge Sampaoli tient à rester sur le podium et ne plus céder de terrain à Rennes et Nice. Autrement, les deux formations seront déterminées au moment d’entrer sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à 21 heures. Et l’ambiance sera bouillonnante, comme toujours à Saint-Etienne, la folie du Chaudron étant réapparue au fur et à mesure que Sainté a abandonné la dernière position au classement de Ligue 1. L’engouement pour cette affiche est énorme, et le stade stéphanois pourrait battre un record dans sa configuration actuelle si l’on en croit le site EnVertEtContreTous.fr.

ASSE-OM plus fort qu'un ASSE-OL ?

🏟️ Point affluence



Le cap des 35700 spectateurs d’ASSE – Metz est dépassé !

Nous partons donc sur la plus grosse affluence de la saison contre l’OM samedi prochain ! 🤩🟢 #ASSE #ASSEOM pic.twitter.com/VBknfkzsym — ASSE Supporters 👥 (@Supporters_ASSE) March 25, 2022

En effet, la Préfecture de la Loire a interdit aux supporters de l’Olympique de Marseille de faire le déplacement, et le parcage qui est habituellement réservé aux fans adverses pourrait accueillir le Peuple Vert. Compte tenu de l’énorme demande, l’AS Saint-Etienne pourrait décider rapidement de mettre en vente des places pour cette tribune, ce qui devrait permettre de battre le précédent record d’affluence de 41.594 spectateurs. Un record détenu par une affiche entre l’ASSE et l’OL en janvier 2019, et qui s’était soldée par une victoire de Lyon 2 buts à 1. Pour l'instant, les dirigeants stéphanois n'ont rien officialisé, mais l'arrêté préfectoral a ouvert la porte à une mise en vente de tickets supplémentaires pour les supporters des Verts, le club appelant par ailleurs le public à la méfiance, de faux tickets ayant été détectés sur différents sites de petites annonces.