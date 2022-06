Pascal Dupraz révèle avoir été menacé de mort à l'ASSE !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Pascal Dupraz, qui a échoué à maintenir Saint-Etienne en Ligue 1 lors des barrages, n’est plus l’entraîneur des Verts.

L’entraîneur savoyard ne s’était engagé avec l’ASSE que jusqu’au mois de juin et logiquement, le club et Pascal Dupraz ont pris la décision commune de ne pas prolonger l’aventure. L’objectif de Pascal Dupraz à la tête de Saint-Etienne était de maintenir le club en Ligue 1, l’ancien entraîneur de Toulouse et du SM Caen a échoué de peu avec une défaite en barrages contre l’AJ Auxerre. Dans les colonnes du Parisien, Pascal Dupraz est revenu pour la première fois sur la relégation de Saint-Etienne en deuxième division. L’ancien consultant de Canal + et de RMC confie par ailleurs que même en cas de maintien, il n’aurait pas prolongé son contrat dans le Forez. Les menaces de mort dont il a fait l’objet, comme après la lourde défaite à Lorient le 8 avril dernier, ont servi d’électrochoc à Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz a été menacé de mort à Saint-Etienne

« Quoi qu’il arrive, j’avais décidé de partir après notre défaite à Lorient » confie Pascal Dupraz dans les colonnes du quotidien régional avant de poursuivre. « Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l’aéroport. Sur le tarmac, on m’a demandé d’aller parler à la trentaine de types présents. L’un d’eux m’a hurlé à dix centimètres du visage: 'Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume.' Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club. J’ai compris que je n’irais pas plus loin que le 30 juin ici, maintien ou pas. L’échec, c’est le nôtre, celui des joueurs, et le mien pour les 20 matchs de championnat et les deux matchs de barrage que j’ai dirigés. Cependant, le match à huis clos contre Reims à la 37e journée, les tirs au but devant les gradins vides contre Auxerre et les actes de guerre à la fin du match je n’en suis pas responsable sous prétexte que l’ASSE descend en Ligue 2 » juge Pascal Dupraz, qui ne s’est pas remis de certains évènements et qui ne gardera pas un bon souvenir de Saint-Etienne. Un club qu’il n’a pas réussi à maintenir et dans lequel il aura été témoin de véritables scènes de guérillas.