Pascal Dupraz à l'ASSE, même Daniel Riolo en est fan

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'ASSE vient de sortir de la zone rouge après un succès très important sur Metz 1-0. Auteurs de quatre succès depuis un mois, les Verts revivent dans le sillage de leur nouvel entraîneur Pascal Dupraz. Une nomination réussie même pour son grand détracteur, Daniel Riolo.

Pascal Dupraz est un habitué des missions sauvetages, mais ici tous n'étaient pas convaincus de le voir redresser l'ASSE si vite. Nommé sur le banc des Verts en décembre dernier à la suite de Claude Puel, il avait une mission aussi intéressante que difficile : maintenir les Verts en Ligue 1. Derniers et distancés par leurs rivaux, les Stéphanois n'étaient pas dans une situation enviable. Pascal Dupraz, dont la dernière expérience à Caen ne s'était pas très bien terminée, n'était pas considéré par certains observateurs comme l'homme de la situation. Son discours frileux et attentiste avait d'ailleurs ulcéré Daniel Riolo convaincu qu'il allait échouer dans sa mission.

Daniel Riolo doit s'incliner devant le sauveur Pascal Dupraz

Le chroniqueur de l'After Foot sur RMC n'a jamais été connu pour apprécier le technicien haut-savoyard qu'il juge limité tactiquement avec son franc-parler comme seule arme. Toutefois, le bilan de Dupraz avec l'ASSE est remarquable, en témoigne ses quatre victoires obtenues en 2022 et la remontée de l'équipe au classement. Les Verts sont maintenant hors de la zone rouge, à la 17e place. Un bilan incontestable même pour Daniel Riolo.

🏁 L'arbitre siffle la fin du match !! L'@ASSEofficiel s'impose à domicile et fait une belle opération dans la course au maintien ⚡️



🎙️ Tous les temps forts de la rencontre 👉 https://t.co/2doTwdkh9D#ASSEFCM pic.twitter.com/1YuIAbMTii — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 6, 2022

Dimanche soir dans l'After Foot, il a fait amende honorable et reconnu l'étendue du travail de Pascal Dupraz à Saint-Etienne. « Saint-Étienne est dans une super dynamique, vraiment la dynamique où tout te sourit. Tout va bien, ils ont les faits de jeu pour eux… Bouanga glisse, il réussit une demi-volée qu’il peut tenter 40 fois il l’a réussira jamais. Dupraz a boosté l’équipe d’un point de vu du caractère. La réussite et les faits de jeu ça vient aussi avec la confiance. Tu es plus sûr de toi et voilà. Ils ont les faits de jeu pour eux en ce moment (…) Il a réussi à redonner de la cohérence au club et maintenant ils peuvent vraiment envisager de se sauver », a t-il lâché. Un compliment qui signifie à quel point Pascal Dupraz convainc depuis son arrivée. Maintenant, il lui reste le plus dur à faire : finir le travail et sauver les Verts en fin de saison.