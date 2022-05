Opération barrages, l'ASSE connait son avenir

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne a été une nouvelle fois défaite en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes 2-0. Toujours 18e à trois matches de la fin, les Verts se rapprochent de plus en plus des barrages et Paul Bernardoni est prêt à y passer si besoin.

L'ASSE va peut-être devoir jouer les prolongations cette saison. Pas de finale de coupe de France en vue mais plutôt deux matches supplémentaires à jouer avec l'avenir du club en suspens. En effet, après sa défaite à Rennes 2-0 samedi soir, Saint-Etienne restera scotché à la 18e place à l'issue du week-end quoi qu'il arrive. Avec des résultats favorables pour leurs concurrents directs ce dimanche, les Verts pourraient se rapprocher significativement des barrages en fin de saison. 18e avec 31 points et deux de retard sur le 17e samedi soir, il ne leur restera plus que trois matches à disputer : à Nice, contre Reims et à Nantes.

Bernardoni veut gagner tous les matches, barrages ou pas

Interrogé en zone mixte après la rencontre au Roazhon Park, le gardien Paul Bernardoni a voulu se montrer confiant devant les journalistes. Pour lui, les joueurs stéphanois ont l'avenir du club entre leurs pieds dans cette fin de saison et les trois matches restants en Ligue 1. Si cela ne suffit pas, il est déjà prêt à affronter l'épreuve des barrages pensant que l'équipe a montré un niveau suffisant ces derniers temps pour y être serein.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

« Sur les trois matchs qu'il nous reste à venir, on doit faire mieux. Je pense au maintien, on préfère se maintenir du premier coup mais s'il faut passer par les barrages on le fera. Je suis arrivé on avait douze points, il faut être pondéré. On revient quand même de très loin. On ne regarde pas les concurrents sinon tu te bouffes les doigts tout le long, tu ne vis plus, il faut se regarder soi-même. C'est nous qui maintiendrons l'ASSE, ce n'est pas les autres.[...] Qui dit qu'on ne va pas gagner les trois matchs restants ? On en a pris récemment des buts, mais on a une victoire, un nul et deux défaites. On est l'équipe qui a pris le plus de points sur les quatre derniers matchs avec Clermont derrière », a t-il indiqué optimiste. Cependant, l'ASSE devra aussi surveiller les résultats bordelais car sa 18e place n'est pas assurée encore. Ensuite, l'épreuve des barrages ne sera pas une promenade de santé face à des équipes comme Auxerre, Sochaux ou Ajaccio. Et, à Saint-Etienne, les plus anciens n'ont pas oublié la dernière fois que les Verts ont été en barrages, en 1984. Cela leur avait été fatal.