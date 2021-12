Officiel : Puel revient à Saint-Etienne pour récupérer son chèque

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Démis de ses fonctions après la gifle infligée par Rennes il y a une semaine et demie, Claude Puel a officiellement quitté l'ASSE ce mardi.

Après la défaite de l’ASSE contre Rennes et sa mise à l’écart du groupe professionnel par la direction de Saint-Etienne, Claude Puel était rentré auprès de sa famille dans le sud de la France. Neuf jours plus tard, l’ancien entraîneur de Leicester, Lyon ou encore Lille a signé son retour dans le Forez. Et pour cause, l'AS Saint-Etienne a officiellement annoncé le départ de Claude Puel, qui s'est rendu dans le Forez ce mardi afin de régler les derniers détails de son départ. « L'AS Saint-Étienne et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. L'ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » a publié le club stéphanois sur son site officiel. Selon L'Equipe, le départ du technicien de 60 ans va coûter -staff compris- entre 1,5 et 1,8 millions d’euros au club forézien selon le média.

L'#ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

Pascal Dupraz arrive ce mardi

Cela fait mal au porte-monnaie de l’ASSE, qui va en revanche pouvoir accélérer sur la succession de Claude Puel avec l’officialisation de ce départ. Frédéric Hantz et Pascal Dupraz étaient en bataille finale pour le poste et selon toute vraisemblance, c’est le Savoyard, qui a également entrainé Toulouse et Caen qui va succéder à Claude Puel. L’actuel consultant de Prime Video souhaitait débarquer avec Stéphane Bernard, son entraîneur adjoint, et Baptiste Hamid, son préparateur physique à Caen (L2). De son côté, la direction de l’ASSE souhaitait que Pascal Dupraz arrive tout seul. Finalement, des compromis ont été faits de chaque côté puisque l’ex-entraineur de Malherbe arrivera avec un seul homme dans ses bagages, le préparateur physique Baptiste Hamid. Son adjoint n’étant pas convié, il y a de grandes chances que ce soit Julien Sablé, entraîneur intérimaire sur le banc de l’ASSE contre Reims ce week-end, qui officiera dans le rôle d’adjoint de Pascal Dupraz. Le futur coach de Saint-Etienne arrivera ce mardi par train dans le Forez pour signer son nouveau contrat.