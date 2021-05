Officiel : Etienne Green prolonge avec l'ASSE

Dans : ASSE.

Révélation de la saison du côté de l’ASSE, Etienne Green a prolongé son contrat avec les Verts. Le jeune gardien de 20 ans a signé un nouveau bail dont la durée n’a pas été précisée par le club du Forez. Néanmoins, la joie était bien présente à l’issue de cette première saison dans l’élite, pour celui qui était devenu un héros après son match réussi à Nîmes dans la course au maintien.

« Ça a été une grande fierté de pouvoir disputer huit rencontres cette saison et c'est une très grande joie de pouvoir continuer cette belle aventure démarrée il y a 12 ans avec l’ASSE. J'ai une pensée spéciale pour les coachs et entraîneurs de gardiens qui m'ont accompagné au cours de ces années, de l'école de foot à la Ligue 1. Je souhaite également remercier le coach Claude Puel et le Président Roland Romeyer pour la confiance qu'ils m'ont accordée ainsi qu’André Biancarelli pour ses conseils et son optimisme au quotidien. J’espère bien sûr avoir l’occasion de revivre de nombreux autres matchs, à Geoffroy Guichard, et surtout avec les supporters sans lesquels le chaudron n’est pas le même », a livré le portier des Verts, qui est désormais candidat à une place de titulaire pour la saison prochaine.