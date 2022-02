Le PSG aidé par l’arbitrage, Saint-Etienne met les choses au clair

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Le PSG sort d’une défaite difficile à digérer en Ligue 1 avec un revers 3-1 du côté de Nantes qui a fait polémique.

Les décisions arbitrales ont beaucoup fait parler, avec la non-expulsion de Nicolas Pallois pour un geste dangereux sur la cheville de Kylian Mbappé, et surtout celle de Dennis Appiah complètement oubliée malgré une faute sérieuse dans la surface qui a valu simplement un pénalty. La prestation de M. Lesage a été pointée du doigt, et les Parisiens, larges leaders du championnat ou pas, ont littéralement dégommé l’arbitre. Marco Verratti et Leonardo en tête. De quoi faire trembler l’homme au sifflet lors du prochain match du PSG, contre l'AS Saint-Etienne ? Pascal Dupraz, entraineur des Verts qui va affronter le club de la capitale ce week-end, ne le craint pas du tout, lui qui estime que les officiels sont suffisamment intelligents et humains pour ne pas compenser à tour de bras.

Un nouveau venu pour arbitrer le PSG

🗣️💬 "Quand le PSG a eu des avantages au niveau de l'arbitrage contre Lyon par exemple [...] Un moment donné tu perds tu te remets en question. Je trouve ça petit !"



Mathieu Valbuena reprend de volée Verratti et Leonardo. pic.twitter.com/q8BGdc8N37 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 21, 2022

« Non je ne suis pas inquiet, parce que l’arbitrage en France est de très bon niveau et parce que depuis longtemps, même s’il m’est arrivé de contester, il n'y a pas que les Parisiens qui contestent, ce qui m’importe c’est l’honnêteté. Et chez les arbitres, elle est totale. Malgré la VAR, ce sont des humains qui jugent, cela limite la marge d’erreur, mais ne la supprime pas non plus car chaque humain a ses failles et bien heureusement. Car ce sont parfois ce qui font leurs forces », a livré l’entraineur de Saint-Etienne, qui n’a pas voulu mettre de pression sur un arbitre encore méconnu en Ligue 1. En effet, la commission de l’arbitrage a décidé de confier la direction de cette rencontre à Pierre Gaillouste, un jeune arbitre de 32 ans qui officiait régulièrement en Ligue 2 la saison passée et a été promu pour ses bonnes prestations. Il compte désormais une quinzaine de matchs dans l’élite. Et les suiveurs attentifs du PSG n’auront en tout cas rien à dire à cette nomination, puisque M. Gaillouste n’a jamais arbitré le club parisien de sa carrière jusqu’à présent.