L'ASSE va se maintenir, les paris sont lancés

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Battu par le PSG ce week-end, Saint-Etienne est dans une position de relégable avec une inquiétante 19e place.

Tout reste néanmoins ouvert pour le maintien dans la mesure où l’ASSE est à égalité avec Metz et Troyes, actuels 18e et 17e de Ligue 1. Le match de la semaine prochaine contre les Lorrains de Frédéric Antonetti sera crucial dans la course au maintien. En attendant de voir comment les prochains matchs tourneront, une chose est certaine à Saint-Etienne : la confiance est totale en interne sur la capacité des troupes à assurer le maintien sans trop trembler. Au micro de Prime Video, le gardien Paul Bernardoni et l’attaquant Romain Hamouma ont témoigné de leur confiance dans la capacité de leur équipe à sauver Saint-Etienne. Le gardien prêté par Angers a d’ailleurs pris un pari osé à ce sujet…

La confiance règne à Saint-Etienne

🔙 #PSGASSE (3-1)



👊 Pressing haut et célébration partagée pour @BouangaDenis... Un état d'esprit à conserver 💚 pic.twitter.com/pSiklFmdZM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 28, 2022

« Si on se maintient, je l'avais fait avec Nîmes, j'avais monté le Mont Ventoux. Du coup, si on se maintient, je vais monter l'Alpes d'Huez, avec ses 21 virages, le virage des Hollandais, c'est un truc mythique. Je m'engage à le faire, étant donné que l'on va se maintenir je vais le faire » a lâché le gardien de l’Equipe de France espoirs. Romain Hamouma a promis de l’aider dans cette tâche dans le cas où Saint-Etienne se maintiendrait, ce qui ne fait aucun doute selon eux. « Si on se maintient, je te suivrai en voiture dans le col et je te donnerai les bouteilles d'eau (rires) » s’est amusé l’ancien attaquant du Stade Malherbe de Caen. Reste maintenant à voir si l’équipe de Pascal Dupraz parviendra à arracher son maintien alors que les Verts flirtent avec la zone de relégation depuis le début de la saison. Saint-Etienne en était sorti grâce aux victoires face à Angers, Montpellier et Clermont mais les contre-performances face à Strasbourg puis le PSG ont replongé l’ASSE dans la zone rouge.