L’ASSE recrute un adjoint qui fait parler

Par Guillaume Conte

L'ASSE a officialisé l'arrivée d'Emmanuel Da Costa. L'adjoint de Laurent Batlles a connu des hauts et des bas dans sa carrière.

Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles a carte blanche pour construire un staff, Julien Sablé ayant été poussé vers la sortie pour faire de la place. Les Verts ont ainsi annoncé l’arrivée de plusieurs membres dans le staff technique, et notamment un nom qui a étonné chez les supporters stéphanois. Il s’agit de Emmanuel Da Costa, technicien qui a passé ses diplômes d’entraineur avec Laurent Batlles, et qui en est visiblement resté proche. Une façon de se relancer pour l’entraîneur révélé à Quevilly entre 2013 et 2020, et qui avait notamment porté le club proche de Rouen jusqu’en Ligue 2.

👋 Bienvenue Emmanuel Da Costa !



L’ancien entraîneur de Quevilly Rouen Métropole, qu’il a notamment dirigé en @Ligue2BKT, aura pour mission d'assister Laurent Batlles dans la gestion du groupe professionnel. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 9, 2022

Mais depuis, les choses se sont compliquées pour Manu Da Costa, qui a connu les bas-fonds du National avec Lyon-Duchère, puis avec Créteil, finalement relégué en National 2. Deux échecs qui relèvent donc l’ancien joueur de Rouen au rang d’adjoint, même si les supporters et suiveurs stéphanois seront aussi attentifs à son passé parfois sulfureux.

Attention, écrivez bien "Emmanuel Da Costa". Toujours. Sinon Manu s'énerve. pic.twitter.com/cykIbyUZdr — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) June 9, 2022

C’est le cas d’Ilyes Ramdani, journaliste pour Médiapart, qui a tenu à immédiatement mettre en avant un épisode peu flatteur du passé du nouvel entraineur adjoint de l’ASSE.