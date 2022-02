L’ASSE prend exemple sur Nantes face au PSG

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE défie le PSG au Parc des Princes, et rêve de faire le même exploit que Nantes. Pascal Dupraz compte sur un véritable mur dans ses cages.

A la lutte pour se maintenir en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne reste sur une belle série. Avec trois victoires et un nul, les Stéphanois font même mieux que le PSG sur les quatre derniers matchs. Il faut dire que Paris s’est incliné à Nantes le week-end dernier, dans un match mémorable à tous les niveaux. Si les coéquipiers de Marco Verratti se sont plaints de l’arbitrage, ils ont reconnu le très bon match des Nantais et la victoire méritée des Canaris. Là aussi, cela se discute, car l’homme du match n’est autre qu’Alban Lafont, qui a reçu la note de 10 sur 10 au lendemain de la rencontre, en raison de ses incroyables parades, de son pénalty arrêté sur Neymar et de ses sorties salvatrices. Une performance qui fait saliver Pascal Dupraz, qui verrait bien Paul Bernardoni l’imiter.

🎙 @CoachDupraz : "J'ai vu qu'Alban Lafont avait eu la note de 10 après la victoire de Nantes contre Paris. J'aimerais bien que @paul_bernardoni ait un 10 lui aussi." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2022

« J’ai regardé et re-regardé celui de Saint-Etienne contre Strasbourg. Mais j’ai vu qu’Alban Lafont, que j’ai dirigé à Toulouse quand il était jeune, avait eu la note de 10/10 dans L’Équipe. J’aimerais bien que Paul Bernardoni ait aussi 10/10 samedi (sourire) », a confié le coach de l’ASSE, persuadé qu’il faudra forcément un gardien en feu pour résister à Lionel Messi et compagnie. Le prodige argentin inspire d’ailleurs le plus grand respect à Pascal Dupraz. « C’est un joueur exceptionnel, fantastique. J’espère qu’il sera un peu moins bien qu’à l’accoutumée. Il semble extrêmement humble et respecte ses adversaires, son sport », a livré le coach stéphanois, pour qui il ne faut pas s’attendre à ce que le PSG prenne de haut les Verts, surtout après leur défaite à Nantes.